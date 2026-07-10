El primer ministro norcoreano llega a Pekín para conmemorar el tratado de amistad

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Pekín, 10 jul (EFE).- El primer ministro norcoreano, Pak Thae-song, llegó este viernes a China para iniciar una visita oficial de tres días en la que asistirá a los actos conmemorativos por el 65 aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre ambos países, en un momento de reactivación de los lazos entre Pekín y Pionyang.

La agencia estatal china Xinhua informó en un breve comunicado de la llegada de Pak al frente de una delegación del partido y del Gobierno norcoreanos, sin ofrecer más detalles sobre la agenda o los actos que se llevarán a cabo.

La portavoz del Ministerio chino de Exteriores Mao Ning anunció este jueves la visita en una rueda de prensa rutinaria en la que declaró que China y Corea del Norte son «vecinos tradicionalmente amistosos» y que «mantener, consolidar y desarrollar» las relaciones bilaterales es una «política estratégica firme» del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) y del Gobierno chino.

«China está dispuesta a trabajar con Corea del Norte, bajo la guía de los importantes consensos alcanzados por los máximos líderes de ambos partidos y países, para reforzar la comunicación estratégica, estrechar los intercambios e impulsar continuamente el desarrollo de las relaciones tradicionales de amistad y cooperación», afirmó Mao.

La visita de Pak se produce un mes después del viaje de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Corea del Norte, el primero en siete años, durante el cual Xi y el líder norcoreano, Kim Jong-un, acordaron abrir un «nuevo capítulo» en las relaciones bilaterales.

Durante aquel desplazamiento, Pekín y Pionyang subrayaron su voluntad de ampliar la cooperación política, económica y estratégica, incluida la mención china a un refuerzo de los intercambios militares, sin hacer referencia a la desnuclearización de Corea del Norte.

El viaje también llega después de que en marzo se reanudaran las conexiones ferroviaria y aérea de pasajeros entre Pekín y Pionyang, suspendidas durante seis años por el cierre fronterizo norcoreano aplicado durante la pandemia de covid. EFE

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