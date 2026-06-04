El primer ministro noruego analiza con Machado el proceso político que vive Venezuela

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Copenhague, 4 jun (EFE).- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se reunió este jueves en Oslo con la líder opositora venezolana y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, para analizar el proceso político que atraviesa Venezuela tras ser depuesto Nicolás Maduro a principios de año en una intervención militar estadounidense.

«Un proceso democrático es el único camino para una estabilidad duradera y el avance de la democracia. Las reformas económicas deben ir de la mano con las democráticas. Para Noruega es importante resaltar que un verdadero avance en Venezuela exige democracia e instituciones fuertes», señaló Støre en un comunicado.

Støre calificó de «inaceptable» cualquier medida de represión política o violación de los derechos humanos y llamó a respetar la voluntad de los venezolanos.

«Fue un agradable reencuentro con la ganadora del nobel de la Paz María Corina Machado, con quien me había reunido en diciembre con motivo de la entrega del premio. Es útil escuchar cómo ve la situación política en Venezuela después de un semestre dramático», dijo el primer ministro noruego.

Machado ha viajado a Oslo esta semana para participar en el Foro de la Libertad de Oslo, una iniciativa anual organizada desde 2009 por la oenegé estadounidense Human Rights Foundation.

En su intervención hace dos días en ese foro, Machado defendió una transición «pacífica, creíble y disciplinada» para su país, reconoció el papel de Estados Unidos para lograr este objetivo y reclamó elecciones «justas y libres» en Venezuela.

«Un país que emerge de la represión, la destrucción institucional y el colapso económico necesita orden. Necesita una transición que sea pacífica, creíble y disciplinada. Por eso reconocemos el valor estratégico del marco impulsado por el Gobierno de EE.UU., centrado en la estabilización institucional, la reconstrucción económica y social, y la transición democrática», dijo entonces Machado.

La nobel de la Paz se reunió también a principios de semana con el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, y el miércoles mantuvo un encuentro con la comunidad venezolana residente en este país nórdico.

La dirigente opositora regresó a Oslo cinco meses después de haber salido en un viaje complicado de Venezuela, donde había vivido en la clandestinidad, con el fin de recibir el Premio Nobel de la Paz, el cual sin embargo no pudo recoger a tiempo en persona, algo que hizo en su lugar su hija, Ana Corina Sosa.

Pocas semanas después, el 15 de enero, entregó al presidente de EE.UU., Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de «gratitud» del pueblo venezolano por sus acciones para lograr «su libertad».

El Instituto Nobel Noruego recordó entonces que el premio es inseparable del ganador e intransferible.

Human Rights Foundation tiene su sede en Nueva York y está presidida por el millonario venezolano afincado en Estados Unidos Thor Halvorssen, de origen noruego y primo del opositor venezolano Leopoldo López. EFE

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