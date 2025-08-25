El primer ministro noruego defiende en Kiev aumentar la presión sobre Rusia
Copenhague, 25 ago (EFE).- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, defendió este lunes durante una visita a Kiev aumentar la presión sobre Rusia y mostró su apoyo al proceso de paz impulsado por Estados Unidos para acabar con la guerra en Ucrania.
«Noruega apoya la iniciativa de paz de Trump (Donald, presidente de EE.UU.) y el trabajo con las garantías de seguridad. Es fundamental que se mantenga y aumente la presión sobre Rusia», dijo Støre, en declaraciones recogidas por la agencia noruega NTB.
Støre aseguró que Rusia ha aumentado en el último semestre los ataques con drones y misiles y señaló la importancia de continuar con el apoyo a Ucrania.
El Gobierno noruego había anunciado ayer una ayuda de 7.000 millones de coronas noruegas (unos 600 millones de euros) para apoyar las defensas antiaéreas de Ucrania, lo que incluye la co-financiación de dos sistemas Patriot junto con Alemania.
Durante su estancia en Ucrania, está previsto que Støre se entreviste con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y con la primera ministra, Julia Svyrydenko, informó el Gobierno noruego.
Se trata de la cuarta visita de Støre a Kiev desde el inicio de la intervención militar rusa hace tres años. EFE
