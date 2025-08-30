El primer ministro paquistaní viaja a China para la cumbre de la OCS con Modi, Xi y Putin

2 minutos

Islamabad, 30 ago (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, partió este sábado hacia China para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en una cita que reunirá a líderes mundiales como Xi Jinping, Vladímir Putin y Narendra Modi en medio de crecientes tensiones regionales.

«Partiendo en una visita histórica hacia China», escribió Sharif en la red social X, en un mensaje en el que destacó su asistencia a la reunión de jefes de Estado de la OCS, que se celebrará del 31 de agosto al 2 de septiembre en la ciudad nororiental de Tianjin.

El viaje, realizado por invitación del presidente chino, Xi Jinping, incluye reuniones bilaterales con Xi y con el primer ministro Li Qiang, centradas en reforzar la cooperación en el marco de la alianza estratégica entre ambos países, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní.

Durante su estancia está previsto el lanzamiento formal de la segunda fase del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), orientada a la cooperación industrial, además de encuentros con destacados empresarios y una conferencia de inversión B2B en Pekín.

«Espero reunirme con el presidente Xi Jinping y otros líderes mundiales para seguir fortaleciendo nuestros lazos bilaterales con China, nuestro socio estratégico en todo clima, así como con otros países clave de la región, mejorar la cooperación regional, fortalecer el multilateralismo y avanzar en objetivos comunes de paz y prosperidad», afirmó Sharif en un comunicado oficial.

La visita refleja, según Islamabad, la voluntad de ambas partes de profundizar su asociación estratégica, avanzar en la fase II del CPEC y mantener una coordinación estrecha en los principales asuntos regionales e internacionales.

La presencia de Sharif en Tianjin coincidirá con la de los mandatarios de la India, Narendra Modi, y de Rusia, Vladímir Putin, en una cumbre que también pondrá de relieve las tensiones internas de la OCS.

En junio, la reunión de ministros de Defensa de la organización concluyó sin declaración conjunta por desacuerdos sobre terrorismo, después de que la India denunciara el uso de este fenómeno como herramienta política por parte de algunos miembros, en una clara alusión a Islamabad.

Pakistán considera a China su principal aliado estratégico y espera que esta visita sirva para reforzar los lazos bilaterales en comercio, inversión y seguridad, al tiempo que marque su papel dentro de un foro regional que reúne a rivales históricos y socios estratégicos. EFE

aa-lgm/amg

(foto)