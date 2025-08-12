El primer ministro portugués aplaude «esfuerzos de Trump» de poner fin a guerra en Ucrania

1 minuto

Lisboa, 12 ago (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, aplaudió este martes «los esfuerzos del presidente (estadounidense Donald) Trump por poner fin a la guerra» y «lograr una paz justa y duradera y seguridad para Ucrania».

Así lo afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de X, que acompañó de la declaración conjunta que 26 países de la Unión Europea -todos salvo Hungría- publicaron este martes para urgir a que cualquier negociación «significativa» sobre Ucrania solo tenga lugar si se produce un «alto el fuego o reducción de hostilidades» por parte de Rusia.

«Aplaudimos los esfuerzos del presidente Trump por poner fin a la guerra de agresión de Rusia y lograr una paz justa y duradera y seguridad para Ucrania», escribió el conservador Montenegro.

Y agregó: «Seguiremos unidos en nuestro apoyo a Ucrania, por una solución negociada que garantice la plena participación de Ucrania y Europa».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirán este viernes en Alaska (EE.UU.) para intentar avanzar en un plan de paz en Ucrania que podría conllevar cesiones territoriales.

En el comunicado conjunto, los líderes de la UE «dan la bienvenida a las esfuerzos» del presidente de Estados Unidos para terminar la guerra de agresión contra Ucrania y conseguir «una paz justa y duradera y la seguridad» del país invadido. EFE

lmg/psh