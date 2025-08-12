The Swiss voice in the world since 1935

El primer ministro portugués aplaude «esfuerzos de Trump» de poner fin a guerra en Ucrania

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 12 ago (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, aplaudió este martes «los esfuerzos del presidente (estadounidense Donald) Trump por poner fin a la guerra» y «lograr una paz justa y duradera y seguridad para Ucrania».

Así lo afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de X, que acompañó de la declaración conjunta que 26 países de la Unión Europea -todos salvo Hungría- publicaron este martes para urgir a que cualquier negociación «significativa» sobre Ucrania solo tenga lugar si se produce un «alto el fuego o reducción de hostilidades» por parte de Rusia.

«Aplaudimos los esfuerzos del presidente Trump por poner fin a la guerra de agresión de Rusia y lograr una paz justa y duradera y seguridad para Ucrania», escribió el conservador Montenegro.

Y agregó: «Seguiremos unidos en nuestro apoyo a Ucrania, por una solución negociada que garantice la plena participación de Ucrania y Europa».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirán este viernes en Alaska (EE.UU.) para intentar avanzar en un plan de paz en Ucrania que podría conllevar cesiones territoriales.

En el comunicado conjunto, los líderes de la UE «dan la bienvenida a las esfuerzos» del presidente de Estados Unidos para terminar la guerra de agresión contra Ucrania y conseguir «una paz justa y duradera y la seguridad» del país invadido. EFE

lmg/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR