El primer ministro portugués dice que Sánchez no es ejemplo ni referencia política para él

Lisboa, 27 oct (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), afirmó este lunes que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no es ni ejemplo ni referencia política para él, durante el debate sobre el proyecto de presupuestos para 2026 presentado por su Ejecutivo.

Montenegro hizo estas declaraciones en respuesta a una intervención del líder del partido de ultraderecha Chega, André Ventura, quien criticó una subida de impuestos sobre los carburantes que aparece en el borrador de presupuestos y afeó que el Gobierno de Montenegro no se haya opuesto a esa subida fiscal ante la Unión Europea, como aseguró que ha hecho España.

«Vivo en Portugal, voy por la calle en Portugal y no tengo nostalgia, recuerdo tengo, pero no tengo nostalgia del Portugal de hace 51 años. Tampoco el presidente del Gobierno español, mi estimado colega, es un ejemplo o un referente político para mí ni de gestión de país», apuntó Montenegro en la unicameral Asamblea de la República.

El primer ministro luso protagonizó una agria disputa con Ventura, al que acusó de tener «nostalgia» de la dictadura en Portugal, quien respondió que no la echa de menos.

Sin embargo, Ventura agregó: «Sé que si tuviésemos uno, dos o tres Salazares (en referencia dictador António de Oliveira Salazar) habría menos corrupción».

A lo que Montenegro contestó irónico: «Si el señor diputado quiere juntar a tres Salazares, a tres Pedro Sánchez, es una opción suya, no mía». EFE

