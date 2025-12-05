El primer ministro portugués no ve sentido a la huelga general contra la reforma laboral

2 minutos

Lisboa, 5 dic (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), no le ve sentido a la huelga general convocada en el país para el próximo 11 de diciembre por los sindicatos para protestar contra el proyecto de reforma laboral de su Ejecutivo.

«Una huelga general ¿Por qué? Una huelga general ¿Para reclamar qué?», dijo Montenegro durante su comparecencia quincenal ante la unicameral Asamblea de la República (Parlamento).

El jefe del Ejecutivo tachó de «política» esta acción de protesta y criticó a la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), a la que acusó de no querer llegar a un acuerdo, y al resto de sindicatos, que consideró que han caído en la «trampa» de la primera.

Y agregó que por parte de su Gobierno «existen todas las condiciones» para intentar lograr un acuerdo que incluya propuestas «positivas» por parte de lo implicados.

Aun así, destacó que el Ejecutivo «respeta plenamente el derecho de huelga y el ejercicio legítimo de ese derecho y nunca lo pone en tela de juicio».

Los sindicatos han convocado una huelga general en Portugal para el próximo 11 de diciembre en contra de la reforma laboral que propone el Gobierno, al considerar que va a limitar algunos de los derechos de los trabajadores.

El Ejecutivo comenzó en septiembre las negociaciones con la patronal y los sindicatos para llevar a cabo esa reforma, que prevé la revisión de más de un centenar de artículos del Código de Trabajo y que deberá ser debatida en el Parlamento.

Algunos de los cambios más polémicos tienen que ver con el periodo de lactancia y los permisos para amamantar al bebé, ya que el Gobierno quiere limitarlo a dos años, mientras que la actual normativa recoge que las madres que amamantan a sus hijos tienen derecho a ser dispensadas en sus trabajos para poder hacerlo durante el tiempo que dure la lactancia.EFE

ssa/rf