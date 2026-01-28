El primer ministro rumano descarta entrar en la eurozona hasta 2030 por el elevado déficit

Berlín, 28 ene (EFE).- El primer ministro de Rumanía, Ilie Bolojan, descartó este miércoles que su país pueda entrar en los próximos años en la eurozona y adoptar el euro como moneda como hizo el 1 de enero su vecino Bulgaria, porque no prevé poder reducir el déficit por debajo del 3 % del PIB hasta 2030.

En una rueda de prensa junto al canciller alemán, Friedrich Merz, el mandatario rumano destacó que Bulgaria cumplió las condiciones en lo que respecta al déficit, pero «Rumanía ha tenido unos déficits muy elevados en los últimos años».

«Y hasta que no alcancemos un déficit inferior al 3 % (del PIB), este problema simplemente no se plantea para nosotros», recalcó, y explicó que el objetivo de Rumanía para este año es situarlo en torno al 6,2 o 6,3 %.

«Nos hemos comprometido a reducirlo al 3 % para 2030», indicó.

Bolojan señaló que la pregunta sobre una eventual adhesión de Rumanía a la eurozona podría convertirse en un asunto central en las elecciones parlamentarias de 2028 «si las fuerzas políticas lograsen ponerse de acuerdo, como ocurrió en el pasado cuando nos adherimos a la Unión Europea o a la OTAN». EFE

