El primer ministro senegalés califica de «complot» el golpe de Estado en Guinea-Bisáu

3 minutos

Dakar, 28 nov (EFE).- El primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko, calificó este viernes de «complot» la actual crisis en Guinea-Bisáu, que provocó la huida del presidente saliente, Umaro Sissoco Embaló, a Senegal este jueves, tras ser derrocado el día anterior por los militares en un golpe de Estado.

«No voy a extenderme sobre la situación de Guinea-Bisáu. Lo ocurrido es competencia del presidente de la República. El Gobierno ya emitió un comunicado al respecto. No obstante, todos somos libres de opinar. Lo sucedido en Guinea-Bisáu, como todos sabemos, es un complot (…). El proceso electoral debe completarse y la comisión anunciar al ganador», declaró Sonko ante la Asamblea Nacional.

En un comunicado emitido a última hora del jueves, el Ministerio de Integración Africana y Asuntos Extranjeros de Senegal afirmó que, tras una serie de negociaciones con «todas las partes interesadas en Guinea-Bisáu», el Ejecutivo «fletó un avión para viajar a Bisáu», la capital.

«Esto permitió que el presidente Umaro Sissoco Embaló llegara sano y salvo a Senegal», señaló la nota oficial.

Sonko hizo sus declaraciones durante la sesión de control a la que se enfrentaba en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), una comparecencia marcada por tensiones políticas y el creciente escrutinio sobre la gestión del Gobierno.

Los militares que tomaron el poder en Guinea-Bisáu anunciaron este jueves que el hasta ahora jefe del Estado Mayor de Embaló será el nuevo líder del Gobierno de transición, consolidando así el golpe pese a las firmes condenas de organizaciones internacionales, como la Unión Africana, y países africanos como Sudáfrica o Nigeria.

El general Horta N’ta, convertido en el nuevo hombre fuerte del país, fue designado para dirigir un periodo de transición de un año por el autodenominado Alto Comando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público, como se hace llamar la junta militar en el poder.

El golpe de Estado ocurrió en la víspera de la publicación de los resultados provisionales de las elecciones generales del pasado domingo, en las que tanto el presidente saliente y candidato a la reelección, Embaló, como su principal rival, el independiente Fernando Dias da Costa, se habían adjudicado la victoria.

Elegido en 2019, Embaló ha gobernado en medio de constantes tensiones políticas, rivalidades dentro de las fuerzas de seguridad, acusaciones de complots frustrados y sospechas de injerencia militar.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012).

Además, su costa atlántica la convierte en una ruta clave del tráfico de cocaína entre América Latina y Europa, lo que incrementa la presión de redes criminales sobre la vida política del país. EFE

