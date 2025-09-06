The Swiss voice in the world since 1935

El primer ministro tailandés organizará nuevas elecciones como lo había prometido

El primer ministro electo tailandés Anutin Charnvirakul aseguró el sábado que organizará elecciones legislativas en un plazo de cuatro meses, como lo había prometido, tras poner fin a un vacío de poder de una semana luego de la destitución de su predecesora.

«Creo que estamos claros en términos políticos en que vamos a disolver el parlamento en cuatro meses», dijo el también magnate inmobiliario durante una reunión en la sede de su partido transmitida por los medios tailandeses.

El político conservador agregó que intentará formar su gabinete lo antes posible y que ya había confirmado a su ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de Energía.

Anutin fue elegido primer ministro el viernes tras la destitución de su predecesora, Paetongtarn Shinawatra, quien pertenece a una familia que ha sido pilar de la política tailandesa durante las últimas dos décadas.

La familia Shinawatra estuvo enfrentada a los sectores monárquicos y pro militares tailandeses, que los consideraban una amenaza para el orden social tradicional del reino.

La primera ministra fue destituida por su gestión de la reciente crisis con Camboya, país con el que Tailandia mantuvo un breve conflicto fronterizo, y el país quedó sin gobierno por una semana. 

Anutin fue anteriormente viceprimer ministro, ministro del Interior y ministro de Salud de Tailandia, pero quizás sea más famoso por cumplir su promesa de despenalizar el cannabis en 2022.

Su elevación al cargo de primer ministro aún necesita la aprobación del rey de Tailandia para ser oficial.

