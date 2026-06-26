El primer submarino autóctono de Taiwán será entregado a la Armada en segunda mitad de año

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Taipéi, 26 jun (EFE).- El primer submarino de defensa construido íntegramente en Taiwán, conocido como ‘Narwhal’ -‘Hai Kun’ en mandarín-, está previsto que sea entregado a la Armada en la segunda mitad de este año, informó este jueves la compañía encargada de su construcción.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el presidente de CSBC Corporation -la mayor constructora naval de la isla y principal contratista del proyecto-, Chen Cheng-hung, afirmó que el sumergible no ha experimentado ningún obstáculo técnico importante durante las pruebas de mar.

El directivo señaló que la embarcación se encuentra actualmente en una fase de puesta a punto y verificación funcional, y reiteró que CSBC aspira a completar las pruebas y entregar el submarino a la Armada a finales de este año.

Según Chen, uno de los mayores desafíos para la constructora fue conseguir equipos esenciales dentro de una cadena de suministro internacional «altamente sensible», ya que la presión de Pekín sobre el programa de submarinos taiwanés «siempre ha existido».

El responsable de CSBC sostuvo que hubo casos en los que componentes de socios internacionales, ya embalados y listos para su envío, fueron bloqueados de forma repentina para su exportación.

La constructora acumula multas diarias desde noviembre del año pasado, tras incumplir el plazo de entrega original del sumergible, que en mayo completó con éxito su primera prueba de lanzamiento de torpedos en el mar.

La creación de una amplia flota submarina se considera clave para reforzar las capacidades defensivas de Taiwán, una isla autogobernada cuya soberanía es reclamada por China, que no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE

jacb/seo