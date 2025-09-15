The Swiss voice in the world since 1935

El principal aeropuerto de Panamá registra más de 13,7 millones de pasajeros hasta agosto

Ciudad de Panamá, 15 sep (EFE).- El Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá considerado un importante centro de conexiones regionales, informó este lunes que registró 13.773.580 pasajeros hasta agosto de 2025, un 8 % más frente al mismo periodo del año pasado.

«Tocumen no solo es la principal puerta de entrada a Latinoamérica, también es un símbolo del compromiso de Panamá con la innovación, la conectividad y la excelencia en el servicio», dijo el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz.

El aeródromo detalló, en un comunicado, «que durante los primeros ocho meses del año un movimiento acumulado de 13.773.580 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 8 % frente al mismo periodo de 2024, equivalente a más de 1.006.497 viajeros adicionales».

«Estos resultados reflejan la confianza de millones de pasajeros y aerolíneas que nos eligen cada día, consolidando nuestro rol como hub (centro) regional de clase mundial», agregó Ruiz.

En concreto, solo en agosto el tráfico total de pasajeros ascendió a 1.851.451, lo que supone al día 59.724 movimientos, destacando los jueves, viernes, domingo y lunes como los días de mayor flujo, según la información del aeropuerto.

Además, destaca el comunicado, «de este total mensual, el 74 % correspondió a pasajeros en tránsito o transferencia, lo que supone 1.365.912 viajeros».

En lo que respecta al «ingreso de visitantes» al país centroamericano, entre enero y agosto «desembarcaron» 1.882.031 pasajeros, lo que supone un 4 % frente al mismo lapso del año anterior, es decir, 71.854 viajeros más mientras que aquellos que «embarcaron» hacia destinos internacionales sumaron 1.925.779, un «nivel prácticamente estable frente a 2024 (529 menos)».

Un 8 % más de actividad aérea

Así, la actividad aérea registró un aumento, pues en los primeros ocho meses hubo 109.260 operaciones aéreas, lo que supone un alza del 8 %, con 7.864 vuelos más. Pero solamente en agosto se contabilizaron 14.279 operaciones, un 10 % más que en el mismo mes de 2024, con un promedio diario de 413 vuelos.

El 90 % corresponde a vuelos comerciales, el 7 % a carga, el 2 % a aviación general y el 1 % a vuelos especiales como chárter, militares o técnicos, según las cifras del aeropuerto.

Las cinco ciudades de origen y destino con mayor tránsito en agosto fueron Bogotá (Colombia) con 698.487 pasajeros, San José (Costa Rica) con 618.552, Miami (EE.UU.) al registrar 602,118 pasajeros, Medellín (Colombia) con 578.026 y Punta Cana (México) con 529.115.

Entre enero y agosto se movilizaron 159.,233 toneladas métricas, un incremento del 16 % respecto al mismo periodo de 2024 con 21.696 toneladas más.

Actualmente, el aeropuerto de Tocumen, conocido como el ‘Hub de las Américas’, cuenta con operaciones de 15 aerolíneas de pasajeros y 15 de carga, conectando con 86 destinos internacionales en América, Europa y el Caribe, según la información oficial. EFE

