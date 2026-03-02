El principal centro cultural de Chile reinicia obras para su ampliación ocho años después

Santiago, 2 mar (EFE).- Las obras de ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), considerado uno de los principales de Chile y ubicado en el centro de Santiago, se reiniciaron este lunes tras una década paralizadas.

El proyecto implica una inversión de 114.000 millones de pesos chilenos (unos 129 millones de dólares) y contempla, entre otras cosas, la construcción de una gran sala con capacidad para 2.500 espectadores.

«Estamos orgullosos de ver cómo se materializa esta obra, probablemente la más importante del Estado de Chile en materia de infraestructura cultural», dijo en un acto oficial la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

Con la nueva sala, «Chile se integrará a un circuito de escenarios internacionales, recibirá espectáculos nunca antes vistos y además permitirá a artistas y creadores nacionales soñar en grande», agregó por su parte la directora del GAM, Alejandra Martí.

El proyecto inicial arrancó en 2015, pero enfrentó grandes inconvenientes desde el comienzo y las obras se paralizaron con el 45 % de avance en 2018, debido a la quiebra de la empresa a cargo, la constructora española Ecisa.

El nuevo diseño agregará 16.000 metros cuadrados a la construcción original e incluye otros aspectos como la modificación del sistema de traslado y guardado de butacas, la incorporación de tecnología LED al sistema de iluminación y el mejoramiento del proyecto de climatización, según el ministerio.

La reactivación de las obras, a cargo ahora del consorcio GAM Moller DVC SpA, fue una de las principales propuestas culturales del progresista Gabriel Boric, que en poco de más de una semana traspasará el poder al ultraderechista José Antonio Kast. EFE

