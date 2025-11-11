El principal indicador de Wall Street, el Dow Jones, cierra en un máximo histórico

Nueva York, 11 nov (EFE).- El principal indicador de Wall Street, el Dow Jones, cerró este martes en un máximo histórico, tras subir 559,33 puntos, o un 1,18 %, para cerrar en 47.927 unidades, impulsado por las compras de acciones de varias empresas líderes como Merck, Amgen y Johnson & Johnson.

El S&P 500 también subió un 0,21 % para finalizar en 6.846,61.

Sin embargo, el Nasdaq perdió un 0,25 % para cerrar en 23.468,30 enteros.

Ayer, el Senado de Estados Unidos aprobó un acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura, en una medida que ahora pasa a la Cámara de Representantes para poner fin al cierre más largo de la historia del país.

El acuerdo fue alcanzado en el día 41 de cierre de Gobierno y pasa a manos de la Cámara de Representantes, la cual se espera que inicie sus sesiones a partir del miércoles.

Hoy, las acciones del proveedor de nube especializado CoreWeave se desplomaban más de un 16 % después de que las previsiones de la compañía decepcionaran a los inversores, lo que perjudicó al sector de la inteligencia artificial (IA).

La semana pasada, el sector tecnológico fue uno de los más perjudicados por la coyuntura económica y el temor a una burbuja en el sector de la IA, de manera que el índice Nasdaq perdió un 3 % acumulado, su peor registro desde abril. EFE

