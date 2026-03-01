El principal líder religioso de Irak lamenta la muerte del ayatolá iraní Ali Jameneí

Redacción internacional, 1 mar (EFE).- La mayor autoridad religiosa iraquí, el ayatolá chiita Alí Sistani, expresó este domingo sus condolencias «al noble pueblo iraní y a todos los musulmanes» por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, durante los ataques efectuados ayer sobre el país persa por Estados Unidos e Israel.

Lo hizo a través de la Agencia de Noticias Iraquí (INA, por sus siglas en inglés), desde donde pidió al «gran pueblo iraní» mantener su unidad, fortalecer sus filas e impedir «que los agresores logren sus nefastos objetivos».

Añadió que la elevada posición de Jameneí «y su papel único al frente de la República Islámica durante muchos años» no dejan duda de que «los enemigos pretendían, mediante su asesinato y la agresión militar a gran escala contra Irán, infligir un grave daño a este querido país».

Concluyó su mensaje con el ruego «a Alá todopoderoso» conceder al difunto «la aprobación divina», así como «paciencia y una gran recompensa a todos los que lloran su pérdida».

Este mismo domingo, el Gobierno iraquí decretó también tres días de luto nacional por el asesinato del ayatolá, al que consideraron víctima de «un acto flagrante de agresión y una acción condenable que viola todas las normas humanitarias y morales y constituye una clara violación de las leyes y convenciones internacionales».

El país árabe aprovechó además para llamar «a que se ponga fin de forma inmediata e incondicional a las operaciones y acciones militares que están empujando a la región a niveles de violencia sin precedentes, agravando el conflicto y socavando la paz y la seguridad internacionales». EFE

