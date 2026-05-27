El principal rival laborista de Starmer se revuelve contra las críticas de Tony Blair

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Londres, 27 may (EFE).- El actual alcalde de Mánchester, Andy Burnham, candidato favorito para reemplazar al primer ministro británico, Keir Starmer, al frente del Partido Laborista, se revolvió hoy contra la andanada de críticas con las que el ex primer ministro Tony Blair (1997-2007) arremetió en un artículo sobre el estado actual del laborismo en el país.

Burnham, que previsiblemente retará a Starmer en unas primarias en el otoño, siempre que previamente gane un escaño parlamentario en una elección parcial el próximo 18 de junio, dijo que son las políticas ‘centristas’ que Blair reivindicó en su artículo las que habían alejado al partido de sus bases tradicionales.

Además, criticó que en ese largo artículo de 5.600 palabras Blair no mencionara ni una sola vez la palabra ‘desigualdad’, según las declaraciones que Burnham hizo al diario británico The Observer.

Blair -dijo Burnham- «critica mis palabras sobre 40 años de neoliberalismo, pero estos últimos 40 años han traído una mayor desigualdad, y esa es la razón de que (los votantes) abandonen el centro. La gente no cree que el centro les haya traído resultados en lo que respecta a sus vidas, por eso se van a los extremos», reflexionó.

Además, el alcalde de Mánchester dijo que Blair tiene una «obsesión» con las universidades -en su gobierno se fijó como objetivo llevar a las universidades al 50 % de los jóvenes-, cuando según Burnham lo que hay que promover es la formación profesional: «Priorizar las universidades es una parte significativa del problema que ha dejado a tantas personas fuera» del sistema, dijo.

Burnham calificó de ‘blairismo’ la preferencia por las políticas centristas y por la atracción del empresariado: «El blairismo a veces cree que el mercado es siempre la solución. Ese es su problema», dijo.

Las numerosas críticas de Blair al laborismo actual no han merecido una reacción del primer ministro actual, pero sí de un miembro de su Gobierno: el secretario de Estado para las pensiones, Torsten Bell, quien dijo que las ideas de Blair «no significan un proyecto que remotamente responda al tiempo y lugar en el que estamos viviendo».

Aunque Tony Blair ya no tiene ninguna responsabilidad dentro del partido, su voz todavía es muy escuchada y sus dos mandatos representan uno de los momentos de mayor éxito político del laborismo británico. EFE

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