El principal sospechoso de la muerte de peruana en EE.UU. se entrega a autoridades en Lima

Lima, 27 ago (EFE).- El principal sospechoso de la muerte en Estados Unidos de la peruana Sheylla Gutiérrez, su esposo, Jossimar Cabrera, se entregó este miércoles a la Justicia al acudir a la sede de Interpol Perú, según informaron fuentes policiales.

El cuerpo de Gutiérrez, de 33 años, fue encontrado a mediados de agosto en un sector del Bosque Nacional de Los Ángeles tras haber sido reportada como desaparecida por sus amigas el pasado 12 de agosto, al aparentemente haber evitado denunciar de forma previa violencia doméstica por temor a ser deportada.

El Departamento del Alguacil de Los Ángeles (LASD) amplió la búsqueda de la peruana después que varios videos captaran a su esposo arrastrando lo que parece ser el cuerpo de la mujer envuelto en una lona por el corredor del edificio donde vivían en Lancaster, una ciudad del condado de Los Ángeles.

Poco después del hallazgo, Cabrera, de 36 años, viajó el 17 de agosto con sus tres hijos de tres, siete y nueve años de regreso a Perú, donde fue detenido pero dejado en libertad por las autoridades peruanas.

Este miércoles, el comandante de la Policía Nacional de Perú (PNP), César Becerra, dijo a los medios que Cabrera está pasando diversas diligencias y después será puesto a disposición del Juzgado Penal de Turno Permanente.

«Ha tenido la intención de llegar acá a las instalaciones ya viendo la presión policial que tenía de por medio y, simplemente, a cumplir lo que emana la ley», señaló desde la sede de Interpol.

Becerra añadió que desde la Organización Internacional de Policía Criminal han cumplido con su función, que es poner a disposición de la autoridad judicial al sospechoso y comunicar al resto de países que la persona ya se encuentra detenida.

Detalles del caso

Según activistas estadounidenses, la peruana temió denunciar ser víctima de violencia doméstica ante el miedo de ser detenida por las autoridades de inmigración.

«Ella quiso comenzar una nueva vida aquí en EE.UU., pensó darle una nueva oportunidad a su esposo por sus hijos, pero cuando se dio cuenta que el maltrato no había terminado, decidió abandonar a su esposo y ahí fue cuando ocurrió la tragedia», indicó la pasada semana a EFE Miguel Coronado, de la organización Dr. Suarez Coronado, Agents of Change, que encabezó una vigilia en memoria de Gutiérrez.

El activista organizó una vigilia en honor a la peruana a la que asistieron amigos que aseguraron que la mujer era víctima de violencia doméstica.

Los allegados a Gutiérrez Rosillo presionaron al LASD para que busque la extradición de Cabrera y se preste mayor atención a los casos de violencia doméstica.

También hicieron un llamado al Departamento de Justicia de EE.UU. para que se involucre.

«Sheylla (Gutiérrez Rosillo) temía ser deportada si buscaba ayuda de las autoridades, y en la actual situación y redadas es comprensible que ella se haya quedado callada», reflexionó Coronado.

El matrimonio y los tres niños habían ingresado por la frontera sur de EE.UU. en 2023 en busca de asilo y se habían radicado en Lancaster.

Coronado asegura que el caso de la joven madre peruana ejemplifica «el daño» que se le está haciendo a la comunidad con la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.EFE

