El proceso electoral hondureño pasaría al Parlamento si no hay resultados para el día 30

Tegucigalpa, 18 dic (EFE).- La prolongada parálisis del proceso final de las elecciones generales celebradas en Honduras el pasado 30 de noviembre hace prever que, si los resultados definitivos no son anunciados antes del día 30, el caso será trasladado al Parlamento, que no ha celebrado un pleno desde agosto.

Del proceso electoral aún falta escrutar al menos 2.792 actas que presentan inconsistencias.

Según proyecciones del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en esas actas podrían contabilizarse más de 500.000 votos, decisivos para definir al próximo presidente del país, en una contienda cerrada entre él y el aspirante del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien le aventaja estrechamente, ambos de tendencia conservadora.

Nasralla informó este jueves de que representantes de los partidos Liberal y Nacional se reunieron la noche anterior -por segunda vez en esta semana- y acordaron respaldar la iniciativa para que el escrutinio especial de las 2.792 actas con inconsistencias comience hoy.

Ese escrutinio especial debió comenzar el pasado día 13. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha previsto dos turnos de doce horas para este proceso, con inicio del primero a las 07:00 hora local (13:00 GMT).

Pero el escrutinio no comenzó a la hora anunciada, pese a que varios escrutadores del Partido Liberal y del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) se encontraban desde temprano en las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se mantiene bajo custodia el material electoral.

Según escrutadores liberales, militares y policías que custodian el Infop no permitieron su ingreso, argumentando que aún no contaban con autorización del CNE.

Asfura – quien lidera los resultados preliminares del CNE con 1.305.033 votos (40,54 %) -, ha guardado silencio en los últimos días, tras manifestar la semana pasada que el escrutinio especial debía transmitirse en directo por televisión para garantizar una mayor transparencia. Asfura es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Nasralla ocupa el segundo lugar con 1.261.849 votos (39,19 %), mientras que la candidata de Libre se sitúa en tercera posición con 621.188 sufragios (19,29 %).

Posible intervención del Parlamento

La incertidumbre entre la población hondureña -que también votó para elegir autoridades municipales y legislativas- crece a medida que se acerca el plazo límite del 30 de diciembre, fecha en la que el CNE debe presentar los resultados oficiales.

Si para entonces no se han proclamado los resultados, el conflicto pasará al Parlamento, cuyo presidente, Luis Redondo, del Partido Libre, no ha convocado a sesiones plenarias desde finales de agosto debido a desacuerdos con los grupos parlamentarios opositoras.

Ante esta crisis legislativa, Redondo conformó en octubre una Comisión Permanente integrada únicamente por nueve diputados, con amplias facultades, aunque sin potestad para decidir sobre la conformación de nuevas autoridades.

Este jueves, Redondo convocó a la Comisión Permanente a una «sesión de trabajo» a partir de las 16:00 horas (22:00 GMT), en la que se presentará un «informe de la Presidencia sobre la situación institucional del Congreso Nacional».

La agenda contempla además el «conocimiento y resolución de asuntos urgentes vinculados al proceso electoral general 2025», así como un apartado de «asuntos varios». EFE

