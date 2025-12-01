El productor de acero Algoma Steel despedirá a 1.000 empleados por los aranceles de EE.UU.

2 minutos

Toronto (Canadá), 1 dic (EFE).- Algoma Steel, el segundo mayor productor de acero de Canadá, anunció este lunes el despido de unos 1.000 trabajadores y señaló que la decisión es fruto de los aranceles impuestos por EE.UU. a las importaciones canadienses.

La compañía señaló en un comunicado que «esta transición es necesaria para proteger el futuro de Algoma ante estas fuerzas de mercado externas extraordinarias». Algoma Steel añadió que «continuará defendiendo un ambiente comercial competitivo y justo para el acero canadiense».

La decisión de Algoma se produce después de que EE.UU. haya impuesto aranceles del 50 % a las importaciones de acero procedentes de Canadá y ante la suspensión de las negociaciones entre Ottawa y Washington para reducir los gravámenes.

Tras meses de negociaciones entre los dos países, y cuando el Gobierno canadiense señalaba que el acuerdo sobre el acero estaba cerca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a finales de octubre su suspensión en represalia por la emisión de un anuncio canadiense en la televisión estadounidense que criticaba los gravámenes.

Canadá ha intentado en varias ocasiones reiniciar las negociaciones pero Trump ha mantenido su decisión. Se espera que el primer ministro canadiense, Mark Carney, viaje el viernes a Washington para reunirse con Trump durante el sorteo del Mundial de Fútbol 2026.

Algoma Steel dijo que los despidos se materializarán en marzo de 2026 a pesar de que la compañía recibió recientemente cientos de millones de dólares de ayuda de las administraciones públicas del país para proteger sus empleos ante los aranceles.

Los despidos se producirán en la planta siderúrgica de la localidad de Sault Ste. Marie en la que trabajan 2.800 personas. EFE

