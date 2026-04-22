El profesor español condenado por violar a una menor es extraditado de Cuba a España
La Habana, 22 abr (EFE).- El ciudadano español Martiño Ramos Soto, detenido en Cuba tras fugarse para no cumplir una condena de 13 años y medio de cárcel por violar a una menor de edad, fue finalmente extraditado de vuelta a su país este miércoles.
Fuentes próximas al proceso informaron a EFE que Ramos Soto embarcó esta tarde en un avión rumbo a Madrid tras haber aceptado voluntariamente su traslado a España para cumplir la pena de privación de libertad.
Este profesor de 50 años y conocido activista político fue arrestado en La Habana en noviembre pasado, en cumplimiento de una solicitud de la Audiencia Provincial de Ourense y tras un proceso de colaboración entre ambos países. EFE
