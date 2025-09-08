The Swiss voice in the world since 1935

El programa de Stephen Colbert gana su primer Emmy tras el anuncio de cancelación

Los Ángeles (EE.UU.), 8 sep (EFE).- El programa de Stephen Colbert recibió su primer Emmy en la ceremonia de los Creative Arts Emmys, celebrada el domingo como antesala de los premios principales, a poco más de un mes del anuncio de su cancelación.

El realizador Jim Hoskinson se alzó con el premio a mejor director de una serie de variedades por un episodio de ‘The Late Show con Stephen Colbert’, en la gala que reconoce a las categorías técnicas de series, programas y películas de la pequeña pantalla.

El programa aún compite por el Emmy a mejor serie de charlas destacadas que se entregará el 14 de septiembre en la ceremonia principal, en el teatro Peacock de Los Ángeles.

La noticia de que ‘The Late Show con Stephen Colbert’ de CBS dejará de emitirse en mayo de 2026 se dio a conocer a finales de julio cuando la cadena calificó la decisión como «puramente financiera», y esta fue celebrada entonces por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

En redes sociales, y entre algunos críticos especializados, se señaló al mandatario como presunto responsable del despido de Colbert, al argumentar que el conglomerado de medios cedió ante la presión presidencial, dado que el presentador es conocido por su postura abiertamente crítica hacia Trump.

No obstante, el expresidente negó cualquier responsabilidad a través de su cuenta de Truth Social, y aseguró que el despido fue por «su absoluta falta de talento».

Además señaló que los siguientes en caer serían Jimmy Kimmel, que presenta un programa de medianoche en la cadena ABC, y el «débil y muy inseguro» Jimmy Fallon, que está a la cabeza de ‘The Tonight Show’, en NBC.

En total, Colbert tiene 10 premios Emmy gracias a su programa ‘The Colbert Report’ en Comedy Central y más recientemente por su especial ‘Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand: Building Back America Great Again Better 2020’.

Durante la segunda noche de entrega de los Creative Arts Emmys celebrada el domingo también recibieron premios personalidades como Barack Obama, quien no se presentó a la gala pero que ganó un Emmy por narrar ‘Our Oceans’, o Jimmy Kimmel, quien recibió un Emmy por su trabajo en ‘Who Wants to be A Millionaire’.

Este año, ‘Severance’ lidera las nominaciones a la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy con 27 nominaciones en la categoría de serie dramática, seguida de cerca por ‘The Penguin’ (HBO Max), con 24 en la categoría de miniserie. EFE

