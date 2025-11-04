El Programa Mundial de Alimentos asiste a un millón de personas en Gaza desde el inicio del alto el fuego

afp_tickers

2 minutos

Cerca de un millón de personas recibieron ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA) desde el comienzo del alto al fuego en Gaza, anunció este martes una representante, que volvió a pedir la apertura de todos los pasos fronterizos hacia el territorio.

«Tres semanas y media después del alto al fuego en Gaza, hemos distribuido paquetes de alimentos a alrededor de un millón de personas en toda la Franja de Gaza», declaró ante la prensa en Ginebra Abeer Etefa, portavoz del PMA.

Subrayó que para ampliar las operaciones al nivel necesario, conforme a los compromisos del organismo, se requiere un mejor acceso, especialmente más puntos de paso fronterizos y rutas principales dentro de Gaza.

El PMA se fijó como objetivo llegar a 1,6 millones de personas.

«Solo disponemos de dos puntos fronterizos operativos», añadió Etefa, que reclamó la apertura de los pasos hacia el norte del territorio «para estabilizar los mercados y responder a las necesidades de la población».

Si bien el consumo de alimentos mejoró ligeramente gracias a la ayuda humanitaria y al paso de camiones comerciales, sigue siendo muy inferior a los niveles previos al conflicto, señaló.

Los hogares consumen principalmente cereales y legumbres, mientras que la carne, los huevos, las verduras y las frutas son muy escasos.

Actualmente, el PMA cuenta con 44 puntos de distribución operativos en Gaza, de un total previsto de 145.

Además, unas 700.000 personas reciben pan cada día, elaborado por 17 panaderías industriales apoyadas por el programa —nueve en el sur y centro de Gaza y ocho en el norte—.

El organismo también informó que 200.000 personas en Gaza reciben ahora transferencias y vales digitales para comprar alimentos y bienes esenciales en los mercados locales.

ag/apo/jpa/mab/jvb