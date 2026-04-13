El programa nuclear fue el «principal obstáculo» en las negociaciones entre Irán y EE.UU.

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Islamabad, 13 abr (EFE).- El programa de enriquecimiento de uranio de Irán fue el «principal obstáculo» en las fallidas negociaciones de paz con EE.UU, llevadas a cabo este fin de semana en Islamabad, afirmó a EFE un funcionario de seguridad paquistaní bajo condición de anonimato.

«Estados Unidos quería que Irán renunciara totalmente a su derecho al enriquecimiento de uranio, pero Irán no accedió. A cambio de renunciar a ese derecho, Irán pidió el control total del estrecho de Ormuz, pero Estados Unidos no aceptó», detalló este lunes la fuente próxima a las discusiones.

Según el funcionario, la delegación iraní defendió su derecho a enriquecer uranio «al menos para uso civil», una pretensión que el equipo encabezado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, impuso como una línea roja insalvable.

«Los estadounidenses no se tomaron las negociaciones tan en serio como los iraníes, por lo que anunciaron su fracaso precipitadamente. Los iraníes no están satisfechos con la rueda de prensa del vicepresidente Vance», añadió la fuente.

Ambas delegaciones abandonaron la capital paquistaní el domingo sin aclarar si habrá un nuevo encuentro y con la fecha de expiración del cese al fuego, el próximo 22 de abril, cada vez más próxima.

A pesar del «punto muerto» de la negociación, el funcionario paquistaní recordó que el acuerdo alcanzado entre ambos países en 2015 tomó años de negociaciones y que esta vez «los asuntos eran tan críticos y delicados que no pudieron resolverse de la noche a la mañana».

«Las cosas podrían resolverse entre Estados Unidos e Irán en unos meses, pero no demasiado pronto», auguró la fuente paquistaní.

Tras el fracaso del diálogo, Donald Trump, ordenó un bloqueo naval contra los puertos iraníes del golfo Pérsico y de Omán que el Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) activará este lunes a las 14:00 GMT, aunque sin impedir la navegación hacia puertos de otras naciones en el estrecho de Ormuz.

Otra fuente diplomática paquistaní confirmó a EFE que Islamabad está redoblando los esfuerzos para lograr una extensión en la tregua de dos semanas pactada el pasado miércoles y convocar una segunda ronda de negociaciones.

«Nuestro éxito se mediría ahora por lograr una prórroga del alto el fuego más allá del 22 de abril. En consecuencia, una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría ocurrir, si las cosas continúan como hasta ahora», dijo el diplomático.

«Pakistán ha intensificado sus esfuerzos a un nivel superior al anterior. Mantenemos contacto con ambas partes y los canales diplomáticos siguen abiertos. También hemos informado a Turquía y Egipto sobre las conversaciones celebradas en Islamabad», concluyó. EFE

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