El progresista Abdul El-Sayed gana la reñida primaria demócrata al Senado en Míchigan

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Washington, 5 ago (EFE).- El progresista Abdul El-Sayed se impuso a la moderada Haley Stevens en la reñida elección primaria por la candidatura demócrata al Senado en el estado de Míchigan, informan este miércoles medios estadounidenses.

El-Sayed ganó por menos de 15.000 votos a Haley en unos comicios vistos como una prueba de fuego para el Partido Demócrata en un terriorio clave de cara a los comicios legislativos de noviembre. EFE

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