El progresista Mamdani gana las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, según proyecciones

Nueva York, 4 nov (EFE).- El demócrata Zohran Mamdani ganó este martes las elecciones a la Alcaldía de Nueva York con un 50 % de los votos, según las proyecciones recogidas por AP, CNN y NBC News.

Mamdani, de 34 años, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y también el primero musulmán, tras imponerse al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, según el resultado provisional con el 69 % escrutado. Es además la primera vez desde 1969 que votan más de 2 millones de personas en la ciudad. EFE

