El protocolo turco tenía preparado un ramo de flores para Begoña Gómez en Ankara

Compartir

1 minuto

Ankara, 7 jul (EFE).- El protocolo de Turquía tenía preparado en el aeropuerto de Ankara un ramo de flores para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y quien no pudo acompañarle finalmente en este viaje para asistir a la cumbre de la OTAN por impedimentos judiciales.

El juez Juan Carlos Peinado retiró el pasaporte a Gómez y le prohibió salir de España como medidas cautelares por el caso en el que está siendo investigada por varios delitos.

La esposa de Sánchez pidió permiso y no le fue concedido para poder realizar este viaje tras ser invitada por la mujer del anfitrión de la cumbre, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a participar en una agenda paralela a la de los líderes.

El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez a la cumbre, aterrizó en el aeropuerto de Ankara, y el presidente del Gobierno español fue recibido por los servicios de protocolo del Ejecutivo turco.

Sánchez recibió de manos de una mujer ataviada con traje típico turco un ramo de flores, y a su lado había otra mujer que sostenía asimismo otro ramo que se quedó sin ser recibido.

En las imágenes de ese momento se ve al presidente del Gobierno hacer un gesto señalando el ramo con el dedo y realizar un breve comentario.

Aunque Begoña Gómez no pudo viajar a Ankara, el juez sí le ha permitido ir esta semana a Londres para asistir a la graduación de su hija. EFE

BB/ajs