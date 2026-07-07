El protocolo turco tenía preparado un ramo de flores para Begoña Gómez en Ankara

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(Actualiza con más información)

Ankara, 7 jul (EFE).- El protocolo de Turquía tenía preparado en el aeropuerto de Ankara un ramo de flores para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y quien, por decisión judicial, no pudo acompañarle finalmente en este viaje para asistir a la cumbre de la OTAN.

El juez Juan Carlos Peinado retiró el pasaporte a Gómez y le prohibió salir de España como medidas cautelares por el caso en el que está siendo investigada por varios delitos.

La esposa de Sánchez pidió permiso y no le fue concedido para poder realizar este viaje tras ser invitada por la mujer del anfitrión de la cumbre, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a participar en una agenda paralela a la de los líderes.

El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez a la cumbre, aterrizó en el aeropuerto de Ankara, y el presidente del Gobierno español fue recibido por los servicios de protocolo del Ejecutivo turco.

Sánchez, tras descender de la escalerilla del avión, recibió de manos de una mujer ataviada con traje típico turco un ramo de flores, y a su lado había otra mujer que sostenía asimismo otro ramo que se quedó sin ser recibido.

En las imágenes de ese momento se ve al presidente del Gobierno hacer un gesto señalando el ramo con el dedo y realizar un breve comentario.

La anécdota se ha vivido pese a que la ausencia de Begoña Gómez fue comunicada por el Gobierno español al turco este lunes, tras conocer la decisión judicial que le impedía viajar a Ankara.

Aunque no pudo hacer este desplazamiento, el juez sí le ha permitido ir esta semana a Londres para asistir a la graduación de su hija.

Tras su llegada a Ankara, el presidente del Gobierno se trasladó hasta el Complejo Presidencial de Bestepe, donde Erdogan ofreció una cena a los jefes de Estado o de Gobierno participantes en la cumbre y a sus respectivas parejas.

A las puertas del edificio presidencial fue recibido por el presidente turco y su esposa, a los que saludó y con quienes posó brevemente para los informadores gráficos. EFE

BB/rod

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