El proyecto para cerrar medios considerados «amenaza» avanza en el parlamento israelí

3 minutos

Jerusalén, 14 dic (EFE).- El proyecto para convertir la llamada ‘Ley Al Jazeera’ -que permite el cierre de medios de comunicación extranjeros en Israel bajo ciertas condiciones- en una norma permanente fue aprobado en comisión este domingo en la Knéset (Parlamento israelí) y pasará segunda y tercera lectura en el pleno.

«Los organismos de radiodifusión extranjeros que no nos desean bien son como cualquier otro enemigo y no esperan una situación de emergencia o rutinaria para causarnos daño», aseguró Zvika Fogel, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Knéset durante el debate.

Sin embargo, varios diputados expresaron serias reservas. Amit Halevi, miembro del partido Likud y uno de los diputados que propusieron la ley, retiró su iniciativa original, advirtiendo que la redacción aprobada «no ofrece una solución efectiva y podría perjudicar la seguridad de los ciudadanos israelíes».

Por su parte, el diputado Gilad Kariv, del partido de los Demócratas, cuestionó la vigencia de la ley temporal y la intervención política sobre criterios profesionales de seguridad.

Tras desestimar las objeciones, el comité aprobó el proyecto de ley para segunda y tercera lectura en el pleno.

La medida temporal, actualmente en vigor, fue aprobada en abril de 2024 y otorgó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al ministro de Comunicaciones la facultad de ordenar el cierre de medios extranjeros que operan en Israel y confiscar sus equipos si existen motivos para creer que representan «un grave riesgo para la seguridad del Estado».

Esta medida, que generó críticas tanto dentro como fuera del país, se aplicó para clausurar las operaciones de la cadena de noticias catarí Al Jazeera. También conllevó la incautación temporal de equipos pertenecientes a la estadounidense Associated Press, ya que esta agencia suministraba imágenes a Al Jazeera.

Un mes después, el canal catarí dejó de ser retransmitido en las televisiones israelíes. Las autoridades del país bloquearon todas las páginas de su red de medios y retiraron todas las acreditaciones de su personal.

Israel cerró también, en septiembre de ese año, las oficinas de la cadena en Ramala, en el territorio palestino de Cisjordania ocupada.

El diputado Ariel Kellner, del Likud, presentó este noviembre una propuesta de ley para hacer de esta medida algo permanente, aprobada en su lectura preliminar en la Knéset el mismo mes con 50 legisladores a favor y 41 en contra.

Al Jazeera es uno de los canales con mayor despliegue y periodistas en la Franja de Gaza, e Israel ha acusado en numerosas ocasiones a algunos de sus reporteros más visibles en el enclave, como Anas al Sharif -asesinado por fuego israelí-, de estar afiliados a Hamás, presentando pruebas que no han podido ser verificadas. EFE

ybp/gac/ah