El PSOE, Compromís y Comunes rinden homenaje a las víctimas de la dana en la Eurocámara

Bruselas, 12 nov (EFE).- Eurodiputados del PSOE, Compromís y los Comunes rindieron homenaje este miércoles a las víctimas de la dana de octubre de 2024, que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana, y urgieron a que no se permita que quienes niegan la realidad del cambio climático lleguen a asumir responsabilidades políticas en esta región.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana, Rosa María Gil, y la de la Asociación víctimas 29-O, Mariló Gradolí, participaron este miércoles en un evento bajo el nombre «Lo que aprendimos de la dana. Respuesta socialista europea ante catástrofes naturales», donde también lo hicieron la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y una quincena de alcaldes y alcaldesas de las áreas afectadas.

Las eurodiputadas que organizan el evento, Sandra Gómez y Leire Pajín, aseguraron antes del inicio del evento que quieren reconocer a «quienes dieron la cara en los momentos más complicados» y a los «maltratados institucionalmente por la Generalitat Valenciana».

Con las negociaciones abiertas para decidir sobre el futuro del Gobierno valenciano tras la dimisión de Carlos Mazón, Pajín advirtió de que «dejar que manden en la política valenciana quienes niegan la realidad del cambio climático es una profunda irresponsabilidad» y pidió que sean los ciudadanos los que decidan en las urnas.

Desde la Comisión Europea, Ribera compartió la reflexión y advirtió que «la mayor responsabilidad en la que uno puede incurrir» es sacar todas las cuestiones de seguimiento y preparación ante fenómenos climáticos, la reducción de emisiones y la gestión de los problemas relacionados con el clima fuera de «las políticas públicas, los presupuestos y la capacidad institucional».

«Negar una realidad es el primer paso para tener problemas muy serios», recalcó.

Por la mañana, las dos representantes de las asociaciones de víctimas participaron también en un encuentro con el grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea con, entre otros, el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzá, y el de los Comunes, Jaume Asens.

«Os golpearon dos veces: por el desastre climático y por el desastre político», les transmitió a las víctimas el presidente del grupo verde, Bas Eickhout, según compartió Compromís en un comunicado.

«Nadie debería volver a gobernar desde el negacionismo climático», urgió Marzá. EFE

