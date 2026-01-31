El Puebla del español Espigares empata con el campeón Toluca y le impide tomar el liderato

Puebla (México), 30 ene (EFE).- El Puebla del entrenador español Alberto Espigares, que jugó 27 minutos con un hombre menos, sacó este viernes un empate sin goles con el campeón Toluca y le impidió tomar el liderato del Clausura mexicano.

En el inicio de la cuarta jornada, los Diablos Rojos que dirige el argentino Antonio Mohamed tuvieron la posesión de la pelota, pero el Puebla mantuvo el orden.

Después de 45 minutos de lucha, en el tiempo de reposición, Toluca tuvo la posibilidad de tomar ventaja al cobrar un penalti; la desperdiciaron porque el guardameta Ricardo Gutiérrez detuvo el remate de Sebastián Córdova.

En la segunda parte, el cuadro de casa estuvo a punto de tomar ventaja, pero el colombiano Édgar Guerra definió mal de zurda con todo a favor.

Cuatro minutos más tarde, el chileno Nicolás Díaz fue expulsado por juego violento y dejó a Puebla con un hombre menos.

Toluca adelantó líneas en busca de la victoria, pisó el área, mas careció de contundencia y llegó a dos partidos sin anotar goles. El equipo continuó en el segundo lugar, con dos triunfos, dos empates y ocho puntos, uno menos que el líder Guadalajara; con cuatro unidades, el Puebla va decimotercero.

Este viernes, más tarde, el Pumas UNAM del guardameta costarricense Keylor Navas recibirá al Santos Laguna y el Cruz Azul visitará al Juárez FC.

Mañana las Chivas de Guadalajara del estratega argentino Gabriel Milito se meterán en el estadio de San Luis en busca de mantener su actuación perfecta, en un duelo entre dos de los tres líderes goleadores del pasado Apertura, Armando González, por las Chivas y el italiano Joao Pedro, por San Luis.

Además, el Tigres del campeón mundial argentino Ángel Correa visitará al León; Tijuana al Monterrey del centrocampista español Sergio Canales, Necaxa al América y Mazatlán al Atlas.

La jornada concluirá el domingo cuando el Pachuca del goleador venezolano Salomón Rondón jugará en el estadio del Querétaro. EFE

