El pueblo, «gran víctima y héroe» en el gran incendio que arrasa el centro de Portugal

3 minutos

Lisboa, 22 ago (EFE).- «El pueblo fue la gran víctima y el gran héroe» frente a las llamas, aseguró este viernes a EFE Paulo Fernandes, alcalde de Fundão, uno de los varios municipios afectados por el incendio originado hace nueve días en la localidad portuguesa de Arganil.

Lo explicó en una conversación telefónica tras haber participado esta noche en las labores de combate contra las llamas, que han logrado controlar en este concejo ubicado en el distrito de Castelo Branco gracias -garantizó- al trabajo conjunto de los bomberos, la Policía y sobre todo de la población local.

«La participación, la colaboración y solidaridad entre todas las personas de diferentes comunidades fue clave para que no ardieran más casas, para que no ardieran más propiedades y sobre todo para salvar personas», relató Fernandes, quien señaló que hubo momentos con «muy pocos medios» que llevaron a que vecinos tuvieran que defender «casi solos» el municipio frente a las llamas.

Por ello, manifestó que «fue fundamental la participación del pueblo».

Según sus datos, las llamas en Fundão, que han consumido un tercio de los 700 kilómetros cuadrados que lo componen y que dieron forma al «mayor incendio de la historia» en esta localidad, han dejado cinco heridos, de los cuales hay uno grave aunque «fuera de peligro».

Durante estos días, los vecinos impulsaron varias iniciativas, que incluyeron usar las campanas de las iglesias para avisar a la gente de que necesitaba agruparse, habilitar espacios para proteger a población de riesgo (como a los ancianos) y crear «milicias ciudadanas» para combatir el fuego.

Estas «milicias» son grupos de 30 o 40 personas «con sus tractores, sus máquinas, sus herramientas, y son ellas que, de forma muy organizada, atacan al fuego y nos ayudan mucho», afirmó el alcalde, quien agregó que el pueblo portugués es «bravo» y ha mostrado una vez más su capacidad de resistencia y «apego al territorio».

Fundão, un municipio con cerca de 27.000 habitantes y conocido por su producción de cerezas, cuenta con un elevado número de inmigrantes, que participaron también en las labores de combate y de organización ciudadana.

Todavía se encuentran en guardia «muy activa» ante posibles reactivaciones del incendio en la zona, pero no olvidan otros posibles riesgos, como los que traerán las próximas lluvias.

«Es otro momento que va a ser de altísimo riesgo. Estamos hablando de zonas tan inclinadas, con descensos tan grandes, que cuando vengan ahora las lluvias vamos a tener probablemente problemas de inundaciones, problemas de restricciones en los puentes, en los ríos…», alertó.

Por ello, recalcó que es necesario prepararse y que el Gobierno implemente cuanto antes medidas urgentes, como ayudas económicas para reconstruir viviendas e infraestructuras.

Según la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), el incendio originado en Arganil, que tiene un perímetro que ronda los 290 kilómetros, moviliza este viernes a más de 1.600 efectivos, cerca de 550 vehículos y una veintena de medios aéreos. EFE

cch/lmg/icn