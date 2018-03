El pueblo suizo habría dicho "No" a la UE

Este contenido fue publicado el 4 de marzo de 2001 13:32 04 de marzo de 2001 - 13:32

De acuerdo con las primeras tendencias del escrutinio de este domingo, el pueblo suizo rechazó una iniciativa tendiente a iniciar de inmediato las negociaciones para la adhesión helvética a la Unión Europea (UE).

Los resultados del estudio efectuado por el Instituto Gfs para la RSI Idea Suiza, muestran claramente que la ciudadanía rechazó la propuesta del Nuevo Movimiento Europeo, sostenida principalmente por la izquierda del país.



Las cifras preliminares del sondeo también dan cuenta del aparente no del electorado a otra iniciativa, ésta del grupo Denner, distribuidor de medicamentos, para reducir los costos de los mismos.



Jornada de sufragio. La votación incluyó un tercer aspecto: la reducción de la velocidad en zonas urbanas a 30 kilómetros por hora de la Asociación Transporte y Medio Ambiente. Sobre esta tercera propuesta, conocida como "La calle para todos", aún no se definían las tendencias.



"No" a Europa



Los resultados obtenidos hasta poco después del mediodía sobre la iniciativa para iniciar de inmediato las negociaciones de adhesión a la UE, habrían sufrido un severo revés, inclusive en Ginebra, uno de los cantones en donde se esperaba un apoyo mayoritario.



La revisión de 92 por ciento de las boletas daba un resultado negativo a la propuesta del orden de 60 por ciento.



A principios de año los estudios efectuados entre los electores hacían pensar que este 4 de marzo se obtendrían resultados muy cerrados; empero, en las últimas semanas se incrementó considerablemente el número de voces opuestas.



El grupo que encabeza la iniciativa Sí a Europa, el Nuevo Movimiento Europeo sostiene el interés de que Suiza adhiera a la Unión Europea para que pueda tomar parte en las decisiones del Grupo de los 15.



Sin embargo, el parlamento suizo y muchos dirigentes de la iniciativa privada se oponen a la iniciativa arguyendo que la adhesión significaría un paso prematuro.



El gobierno contempla la membresía del país a la UE pero a largo plazo y considera viable el inicio de las negociaciones respectivas hasta el año 2004.



El principal argumento de los detractores de la iniciativa en cuestión es que el pueblo suizo requiere más tiempo para efectuar los acuerdos pertinentes en virtud del amplio espectro de aspectos comerciales que tienen que revisarse.





