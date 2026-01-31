El puertorriqueño Nelson Colón apuesta por una defensa sólida para el baloncesto panameño

Ciudad de Panamá, 30 ene (EFE).- El puertorriqueño Nelson Colón fue presentado este viernes como nuevo entrenador de la selección de baloncesto de Panamá y en sus primeras declaraciones se definió como un especialista en el juego defensivo por lo que, según dijo, en buena parte de eso centrará su trabajo para la segunda ventana de las eliminatorias de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

«Dentro del baloncesto que yo propongo, soy un ‘coach’ bien defensivo», subrayó.

Exseleccionador de baloncesto masculino de Puerto Rico y con el antecedente de haber clasificado al equipo a unos Juegos Olímpicos después de 20 años de ausencia, Colón se refirió a esa experiencia durante la rueda de prensa organizada por la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA).

Recordó que el combinado puertorriqueño se clasificó a la olimpiada tras una repesca en Puerto Rico ante equipos de alto nivel de competencia como Lituania e Italia, y allí, dijo, «nosotros salimos como la mejor selección defensiva».

«Eso requiere preparación, requiere esfuerzo, y de eso es lo vengo yo a traer acá: cómo preparar este grupo, cómo enseñarle a jugar estos partidos», indicó.

En esa línea, el preparador boricua remarcó que para que un equipo «crezca defensivamente, tiene que haber voluntad, tiene que haber esfuerzo, energía. No necesariamente tenemos que tener superjugadores defensivos, sino jugadores adecuados que entiendan lo que queramos hacer y que estén dispuestos a sacrificarse».

Añadió que cree que de esa manera «escondemos nuestras debilidades y le ponemos mayor énfasis a nuestra fortaleza: creo que la defensa es un juego colectivo, tenemos que tener cinco jugadores en la misma página, entendiendo lo que vamos a hacer, jugando con energía, con fuerza, y apoyarnos».

«El baloncesto tiene 90, 95, a veces 100 posesiones por juego, no vamos a tener 90 posesiones perfectas, esto no es pelota (béisbol), no se va a acabar 5 a 3, pero sí, si podemos ser efectivos en el 60, 65 por ciento de las posesiones, hacer paradas, coger rebotes y poder jugar un poquito más dinámico, empujar la bola, correr, buscar los tiros más fáciles, vamos a ver una ganancia y un cambio de juego» , señaló.

Colón, que dirigía a los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional -principal Liga de Puerto Rico-, sucede al argentino Gonzalo García, quien fue cesado del cargo.

Su destitución se produjo luego de las dos derrotas encajadas por Panamá en noviembre pasado ante Uruguay, la primera en casa por 60-93, y la segunda en Montevideo por 84-82 en el inicio de la primera ventana de las eliminatorias hacia la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027 en Catar.

La próxima ventana del Grupo D será en febrero y allí Uruguay y Panamá visitarán a Argentina y Cuba.

Para buscar mejores resultados, el estratega puertorriqueño piensa que lo más importante es «abrir el canal de comunicación con los jugadores, sentar las bases, aceptar la situación en donde estamos, no la podemos cambiar, pero sí podemos mejorar (…) y dar confianza a los muchachos», acotó

En esa misma línea, Colón sostuvo que la «oportunidad de estar abajo 0-2 nos permite crear un ambiente diferente», es decir, subrayó, «ya nada más negativo puede pasar», al tiempo que valoró que hay que «recoger este balance que tenemos y ponerlo en perspectiva».

Un total de 80 selecciones nacionales de las cuatro regiones de la FIBA competirán en los clasificatorios hacia la próxima Copa del Mundo de baloncesto. EFE

