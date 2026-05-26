El Quad centra su reunión en Delhi en seguridad marítima, energía y minerales críticos

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Nueva Delhi, 26 may (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este martes en Nueva Delhi que el Quad debe dejar de ser un foro que «se reúne y habla de problemas» para convertirse en un mecanismo que «hace algo al respecto», al abrirse una reunión ministerial centrada en seguridad marítima, energía y cadenas de suministro en el Indo-Pacífico.

«Nuestro objetivo ha sido convertir esto de un foro en el que nos reunimos y hablamos de problemas a uno en el que realmente hacemos algo al respecto», dijo Rubio durante la apertura del encuentro con sus homólogos en la capital india.

La reunión cita a los ministros de Exteriores de Estados Unidos, la India, Japón y Australia, cuatro países que presentan el Quad como una plataforma de cooperación en una región marcada por la competencia, la seguridad de las rutas marítimas y la necesidad de diversificar suministros de energía, minerales críticos y tecnología.

Rubio sostuvo que las áreas de trabajo del grupo se han vuelto aún más relevantes por los acontecimientos recientes en el mundo, y citó la respuesta humanitaria, la seguridad energética, la libertad de navegación, los minerales críticos y las cadenas de suministro.

El ministro indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, anfitrión del encuentro, dijo que en los últimos meses los funcionarios de los cuatro países han avanzado en prioridades como seguridad marítima, tecnologías críticas y resiliencia económica.

«Como democracias marítimas, sociedades pluralistas y economías de mercado, compartimos una responsabilidad hacia un Indo-Pacífico libre y abierto», afirmó Jaishankar.

La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, advirtió de que los cuatro países se reúnen en una región sometida a «competencia acelerada», deterioro del entorno estratégico y tensiones económicas.

Por su parte, el ministro japonés de Exteriores, Yoshimasa Hayashi, recordó que esta es la undécima reunión ministerial del Quad y afirmó que el encuentro envía un mensaje firme de cooperación para promover un Indo-Pacífico libre y abierto.

La reunión de Nueva Delhi sirve además como antesala de nuevas consultas diplomáticas en una semana marcada por la presencia de Rubio en la India y por el intento de los cuatro socios de mostrar continuidad en un foro que Washington considera central para su política hacia el Indo-Pacífico. EFE

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