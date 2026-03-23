El rápido debut de Jorge Bava en Nacional marca la octava jornada del Apertura uruguayo

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Montevideo, 23 mar (EFE).- Apenas 48 horas después de haberse convertido en el nuevo entrenador de Nacional, Jorge Bava hará este martes su debut al frente del Tricolor en la octava jornada del Torneo Apertura uruguayo.

La derrota con remontada incluida frente a Defensor Sporting sentenció el viernes a Jadson Viera, quien un día después fue destituido, pese a que en 2025 llevó al equipo a conquistar la liga local.

Este domingo, Bava fue anunciado como su reemplazante e inmediatamente comenzó a trabajar con la misión de sacar al Tricolor de la crisis deportiva que atraviesa.

Pese a ser el vigente campeón uruguayo, este año perdió la Supercopa frente a Peñarol, cayó en casa en el Clásico del Torneo Apertura y marcha décimo en dicho certamen con apenas diez puntos acumulados y tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros.

Campeón del Torneo Clausura y de la Supercopa de Paraguay en 2025 con Cerro Porteño, Bava se estrenará con Nacional ante Cerro Largo y de esa forma retornará a un equipo al que defendió como jugador en 189 partidos y con el que conquistó cinco ediciones del Campeonato Uruguayo.

Si bien por el momento se desconoce el once por el que apostará el nuevo director técnico para el partido frente a Cerro Largo, es un hecho que Maximiliano Gómez podría volver a integrarlo luego de cumplir con la sanción que tenía por haber sido expulsado en la sexta fecha.

También este martes, Deportivo Maldonado recibirá a Montevideo City Torque y Central Español visitará a Liverpool.

Un día después, Peñarol buscará mantenerse en lo más alto del torneo en el juego que disputará frente a Boston River. El equipo de Diego Aguirre suma 16 unidades y comparte la primera posición con Racing.

El Aurinegro no podrá contar con Maximiliano Olivera, quien fue expulsado en la victoria frente a Cerro.

El miércoles también se jugarán los partidos Albion-Montevideo Wanderers y Cerro-Juventud. Finalmente, la jornada culminará el jueves con los partidos Racing-Progreso y Danubio-Defensor Sporting.

– Encuentros de la octava fecha del Torneo Apertura:

24.03: Deportivo Maldonado-Montevideo City Torque, Liverpool-Central Español, Nacional-Cerro Largo.

25.03: Albion-Montevideo Wanderers, Cerro-Juventud, Boston River-Peñarol.

26.03: Racing-Progreso, Danubio-Defensor Sporting. EFE

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