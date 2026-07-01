El R.Unido destina más de 2 millones de euros en ayuda humanitaria a Venezuela

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Londres, 1 jul (EFE).- El Reino Unido destinará dos millones de libras (2,32 millones de euros) adicionales en ayuda humanitaria a Venezuela ante la catástrofe provocada por los dos terremotos de esta semana, informó hoy el primer ministro británico, Keir Starmer.

En la sesión semanal de control al jefe del Gobierno en la Cámara de los Comunes (baja), Starmer dijo que el Reino Unido igualará las donaciones públicas realizadas al llamado Comité de Emergencia ante Desastres (DEC, en inglés) para entregar ayuda humanitaria adicional a Venezuela hasta un máximo de 2 millones de libras.

Esta medida se suma a los dos millones de libras en fondos iniciales aportados por el Gobierno a Venezuela.

«Nuestros pensamientos, y estoy seguro de que también los de toda la Cámara, están con el pueblo de Venezuela. Las escenas de destrucción son sencillamente desgarradoras», dijo Starmer.

«Hemos destinado fondos humanitarios y desplegado equipos especializados de búsqueda y rescate; hoy puedo anunciar que igualaremos las donaciones públicas de ayuda hasta un máximo de 2 millones de libras», añadió el líder laborista.

Esta ha sido una de las últimas sesiones de control de Starmer tras anunciar la semana su dimisión, pero permanecerá en el poder hasta la elección del nuevo líder del Partido Laborista y primer ministro, aunque todo indica que su sucesor será el diputado Andy Burnham, exalcalde de Mánchester. EFE

vg/cc

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