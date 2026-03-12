El R.Unido pide a las tecnológicas controles más rigurosos para menores de 13 años

2 minutos

Londres, 12 mar (EFE).- Dos organismos reguladores de los medios y de control de datos en el Reino Unido han pedido a las compañías tecnológicas que apliquen controles de edad más rigurosos para los menores de 13 años a fin de proteger a los niños en línea.

El regulador de los medios de comunicación Ofcom y la Oficina del Comisionado de Información (ICO, en inglés), el organismo de control de datos, informaron este jueves de que han contactado a Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, Roblox y X.

Estos organismos han advertido a las grandes tecnológicas de que tienen plazo hasta finales de este abril para que expliquen las medidas que están adoptando en relación con las comprobaciones de edad y la protección contra el acoso.

También se les insta a que expliquen cómo garantizan una mayor seguridad en las transmisiones en línea para los niños y cómo sus políticas de verificación de edad mantienen la seguridad infantil.

El director ejecutivo de ICO, Paul Arnold, dijo que, «con la creciente preocupación de la gente», la situación actual «no funciona y la industria debe redoblar sus esfuerzos para proteger a los niños», ya que «la mayoría de los servicios utilizan una auto-declaración para identificar si los niños tienen 13 años o más, y que este método se puede eludir fácilmente y, por lo tanto, es ineficaz».

Por su parte, la directora ejecutiva de Ofcom, Melanie Dawes, declaró que hay «una brecha entre lo que las empresas tecnológicas prometen en privado y lo que hacen públicamente para mantener a los niños seguros en sus plataformas».

Ofcom indicó que en mayo informará sobre las respuestas de las plataformas contactadas.

El mes pasado, el Gobierno británico inició una consulta pública sobre la prohibición del uso de las redes sociales para los menores de 16 años, con lo que, de aplicarse, seguirá una medida similar a la aplicada recientemente por Australia.

España, Grecia y Eslovenia también han anunciado que están trabajando en estas prohibiciones después de que Australia se convirtiera en el primer país del mundo en bloquear el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales. EFE

vg/crf