El R.Unido se plantea aumentar las ayudas a los migrantes para que vuelvan a sus países

Londres, 20 nov (EFE).- La ministra británica de Interior, Shabana Mahmood, está considerando un aumento significativo en las actuales ayudas para los migrantes a fin de que acepten regresar voluntariamente a sus países, por considerar que una política así puede ser una buena opción económica.

La ministra ha dado instrucciones a los funcionarios de su departamento para que pongan en marcha una prueba piloto sobre estos aportes económicos para evaluar cómo es recibida por los migrantes, según lo indicó hoy en el pódcast ‘Political Thinking’ de la BBC.

El Reino Unido ofrece actualmente ayudas de hasta 3.000 libras (3.390 euros) a algunas personas sin derecho a permanecer en el país para que acepten regresar a sus países.

Mahmood dio a conocer esta semana en el Parlamento un controvertido proyecto para la mayor reforma del sistema de asilo en décadas, que limitará el acceso a la residencia de los refugiados, endurecerá la reunificación familiar y acelerará las deportaciones de quienes no tengan derecho a permanecer en el Reino Unido.

Así, Mahmood indicó en el pódcast que se mantendrán las ayudas económicas para facilitar los retornos voluntarios.

«Todavía no he determinado las cifras exactas, pero estoy dispuesta a considerar un aumento considerable respecto a lo que pagamos actualmente.», señaló.

«Sé que a muchos les resulta desagradable y no les gusta, pero es rentable, funciona y el retorno voluntario suele ser la mejor manera de lograr que la gente regrese a su país de origen lo antes posible», dijo.

Varios diputados laboristas han criticado las amplias reformas de Mahmood divulgadas recientemente, cuyo objetivo es reducir el número de migrantes que solicitan asilo y facilitar las deportaciones.

Desde 2021, más de 400.000 personas han solicitado asilo en el Reino Unido, frente a unas 150.000 en el periodo de 2011 a 2015. De los 111.800 solicitantes llegados este año, solo el 37 % lo hicieron inicialmente con un visado legal, según datos oficiales.

Desde que el Gobierno laborista llegó al poder en julio de 2024, se han resuelto 85.000 solicitudes y se han efectuado más de 48.000 retornos, incluidos 5.400 de delincuentes extranjeros.

Actualmente, unos 106.000 inmigrantes se encuentran en el Reino Unido esperando la resolución de su solicitud de asilo en alojamientos sufragados por el Estado, lo que tuvo un coste diario en torno a nueve millones de libras (10,2 millones de euros). EFE

