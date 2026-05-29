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El R.Unido usará un sistema de reconocimiento facial para detectar migrantes menores

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Londres, 29 may (EFE).- El Reino Unido aplicará a partir del año próximo una herramienta de reconocimiento facial para detectar a migrantes adultos que se hacen pasar por menores al entrar en el país, según adelantó este viernes la cadena británica BBC.

Al parecer, una empresa de software ha obtenido un contrato para desarrollar y probar esta tecnología, que permite estimar la edad de una persona analizando fotografías tomadas en la frontera.

De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Ministerio de Interior, en los doce meses hasta finales del pasado marzo, se evaluó la edad de más de 6.400 migrantes que afirmaban que eran menores de edad, pero se determinó que el 43 % eran adultos.

En el Reino Unido, los menores migrantes no acompañados son tratados por las autoridades por el sistema de protección infantil en lugar del de asilo, lo que puede facilitarles la permanencia en el país.

Según la BBC, el Gobierno confía en que esta nueva tecnología de reconocimiento facial, desarrollada con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), facilitará la identificación de migrantes adultos que «intentan burlar el sistema».

Sin embargo, la organización Human Rights Watch instó al gobierno a cancelar este programa, por considerar que se trata de una tecnología «no probada» que socavará la protección a la que tienen derecho los niños vulnerables.

La decisión de utilizar este sistema se toma tras el aumento de migrantes que cruzan en bote el Canal de la Mancha y solicitan asilo al entrar en territorio británico. EFE

vg/cg

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