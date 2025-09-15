The Swiss voice in the world since 1935

El R.Unido y EE.UU. llegan a un acuerdo para construir plantas nucleares

Londres, 15 sep (EFE).- El Reino Unido y Estados Unidos firmarán esta semana un acuerdo para impulsar la construcción de plantas nucleares en ambos países con fines energéticos, que permitirá crear miles de puestos de trabajo, informó este lunes el Gobierno británico.

El acuerdo, conocido como Alianza Atlántica para la Energía Nuclear Avanzada, será firmado durante la visita de Estado de dos días que iniciará el presidente de EE.UU., Donald Trump, el 17 de septiembre.

Se espera que con este pacto, según el Ejecutivo, se pueda agilizar la construcción de plantas nucleares, reduciendo la burocracia, lo que agilizará el proceso de obtención de licencias para los proyectos, que pasará de unos tres o cuatro años a aproximadamente dos.

Esto allanará el camino para una importante expansión de los proyectos nucleares con fines civiles en el Reino Unido, como parte del esfuerzo del Gobierno para producir energía limpia.

«Esta histórica colaboración nuclear entre el Reino Unido y Estados Unidos no se trata solo de abastecer nuestros hogares, sino también de impulsar nuestra economía, nuestras comunidades y nuestra ambición», señaló el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado .

«Estos importantes compromisos nos encaminan hacia una era dorada de la energía nuclear que reducirá las facturas domésticas a largo plazo, a la vez que generará miles de buenos empleos a corto plazo», agregó. EFE

