El Real España expone su liderato e invicto en clásico contra el Olimpia en Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 6 mar (EFE).- El Real España expondrá el próximo domingo su liderato y su condición de invicto en el clásico que disputará como visitante frente al Olimpia, correspondiente a la décima jornada del torneo hondureño Clausura, que comenzará este sábado con dos partidos.

La fecha se abrirá con el encuentro entre Olancho, que ocupa la sexta posición con diez puntos, y Platense, noveno con ocho unidades.

En el segundo juego del sábado, Choloma recibirá a Motagua, dirigido por el técnico español Javier López, en un duelo en el que los visitantes también pondrán en juego su invicto.

Motagua marcha segundo en la clasificación con 16 puntos, mientras que Choloma es décimo (penúltimo) con seis. Los dirigidos por López buscarán el triunfo y esperan además una derrota de Real España para poder saltar al primer lugar del torneo.

El domingo, la atención se centrará en el clásico entre Olimpia, campeón vigente y dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, y Real España, que tiene como entrenador al costarricense Jeaustin Campos.

El Real España lidera el campeonato con 18 puntos, mientras que el Olimpia se ubica en la cuarta posición con 11.

En otro partido dominical, Victoria, séptimo en la tabla con diez unidades, recibirá a Génesis, que ha caído al último lugar con seis puntos.

La jornada se completará con el enfrentamiento entre Universidad Pedagógica y Juticalpa.

Los universitarios suman diez unidades y ocupan la quinta posición, mientras que Juticalpa acumula nueve y se sitúa en el octavo lugar.

La décima fecha llega con dos equipos con once puntos, Marathón y Olimpia, y tres con diez -Universidad Pedagógica, Olancho y Victoria- que buscan meterse en la parte alta de la clasificación.

Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén y tercero en la tabla con once unidades, tendrá jornada de descanso. EFE

