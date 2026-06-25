El Real Madrid traslada sus condolencias por las víctimas del terremoto en Venezuela

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Madrid, 25 jun (EFE).- El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva trasladaron este jueves sus condolencias a las familias de las víctimas del doble terremoto que ha tenido lugar en las últimas horas en Venezuela.

Mediante un comunicado, el club blanco mostró «su más profunda consternación y su solidaridad» por las víctimas que han dejado los dos seísmos en el país latinoamericano y expresó «sus condolencias y su cariño a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Venezuela».

Asimismo, la entidad deseó «una pronta recuperación» a los heridos, a quienes transmitió todo su afecto.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron Venezuela.

El USGS, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, ha calculado que hay un 42 % de posibilidades de que el número de fallecidos se sitúe en esa franja, un 33 % de que los muertos sean entre 1.000 y 10.000 y un 17 % de que sean más de 100.000.

El número oficial de víctimas asciende, de momento, a 32 fallecidos y más de 700 heridos, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE

ppe/cmm