El rebrote de ataques en Oriente Medio y el sector tecnológico hunden las bolsas de Asia

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Bangkok, 8 jun (EFE).- Los principales mercados bursátiles de Asia registran este lunes importantes pérdidas impactados por los ataques cruzados entre Irán e Israel, que complican la negociación de paz en Oriente Medio, y que se suman a las pérdidas en el sector tecnológico.

Aquí lo más destacado de la jornada bursátil en Asia:

Seúl, las mayores caídas

El principal índice de la Bolsa surcoreana, el Kospi, se hundía un 6,61 % a media jornada, siguiendo a la caída de Wall Street por las pérdidas en el sector tecnológico y las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) suba los tipos de interés.

El Kospi caía 539,27 puntos, hasta los 7.621,32 enteros.

Por su parte, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, descendía un 7,72 %, o 77,42 puntos, hasta los 925,02 enteros.

Japón, lastrado por el sector tecnológico

El Nikkei, el principal índice de la Bolsa de Tokio, se desplomaba cerca de un 4 %, también lastrado por el sector tecnológico.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, se dejaba un 3,83 %, o 2.547,72 puntos, hasta 64.040,4 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajaba un 2,66 %, o 104,98 puntos, hasta 3.844,11 unidades.

El tercer mayor descenso en Taipéi

Las bolsas de China continental cotizaban con descensos considerables mediada la jornada, con caídas más acusadas en Shenzhen que en Shanghái.

El parqué de Shenzhen bajaba un 3,67 %, mientras el de Shanghái cedía un 2,12 %. En Hong Kong, el principal índice de referencia, el Hang Seng, también registraba pérdidas, con un retroceso del 1,7 %.

El índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, cerró este lunes con una contracción del 3,48 %, al caer 1.568,16 puntos -el tercer mayor descenso al cierre de la historia- para concluir la jornada en 43.502,78 enteros.

Sudeste Asiático, teñida de rojo

Por su parte, las principales plazas del Sudeste Asiático permanecían teñidas de rojo mediada la jornada, con destacadas bajadas en Vietnam (3,17%), Indonesia (2,87%) y Singapur (1,63%); y más moderadas en Malasia (0,66%), Tailandia (0,61) y Filipinas (0,53%). EFE

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