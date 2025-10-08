El receptor colombiano Hernández reforzará a los Toros del Este

Santo Domingo, 7 oct (EFE).- Los Toros del Este anunciaron este martes la contratación del receptor colombiano Ronaldo Hernández con miras al Campeonato de Béisbol Profesional que comenzará el 15 de octubre.

Hernández, de 27 años, estará en acción por tercera ocasión en la liga dominicana. Jugó para los Toros del Este en la campaña 2021-22 y para los Gigantes del Cibao en 2023-24.

«Es un receptor de experiencia con buena habilidad para llamar el juego y manejar el cuerpo de lanzadores, fortalece una posicion muy importante,» dijo el gerente general del equipo, Jesús Mejía, en una nota.

De por vida en 10 años en las ligas menores, el bateador derecho tiene una línea ofensiva de .276/.330/.455 con 106 jonrones y 467 remolcadas en 754 partidos.

En este 2025 dividió su tiempo entre AA y AAA con los Medias Rojas de Boston y Yanquis de Nueva York, además de que vio acción en un par de partidos con los Pericos de Puebla en México.

La contratación de Hernández se suma a la de los abridores Jaime Barría, Tyler Eppler y Matt Dermody, así como a los relevistas Joe Corbett, Tanner Kiest y R.J. Alanis como los importados anunciados por el club hasta el momento. EFE

