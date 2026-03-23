El rechazo a la reforma judicial de Meloni avanza al inicio del escrutinio del referéndum

1 minuto

Roma, 23 mar (EFE).- La reforma judicial del Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sometida a referéndum hasta este lunes obtiene el rechazo de más del 53 % de los electores, según avanzan las primeras proyecciones al comienzo del escrutinio.

La última proyección sobre escrutinio real realizada para la televisión pública RAI sitúa el ‘no’ a la reforma en un 53,9 %, por encima del ‘sí’, que quedaría en el 46,1 %.

Los sondeos a pie de urna preveían también el rechazo a la reforma pero con un margen más apretado, al cierre de las urnas a las 15.00 hora local (-1 GMT) tras dos días de referéndum.

Esta reforma es el gran proyecto de la legislatura para Meloni y, aunque fue aprobada por el Parlamento el pasado octubre, al tratarse de una reforma constitucional que no logró al menos dos tercios de los votos ha necesitado ser avalada en esta consulta popular.

En resumidas cuentas, la nueva ley separa las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados en Italia bajo la denominación de ‘magistrados’ y que pueden pasar de un cargo a otro en determinadas circunstancias, algo prácticamente insólito a nivel europeo.

Por otro lado divide en dos el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, y establece el sorteo como método de elección de sus miembros, además de crear una nueva Alta Corte disciplinar para la judicatura.

Meloni ha desvinculado su futuro político al resultado del referéndum y agotará la legislatura en 2027. EFE

gsm/sam/fpa

(foto)(vídeo)