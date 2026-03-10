El rechazo a Lula se mantiene en un 40 % a siete de meses de los comicios, según un sondeo

São Paulo, 10 mar (EFE).- La tasa de reprobación del Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se mantiene en el 40 %, cuando faltan siete meses para las elecciones, según un sondeo de la firma Ipsos-Ipec divulgado este martes.

El índice de rechazo de la administración del líder progresista, quien en octubre buscará la reelección, no varió con respecto a diciembre pasado.

La encuesta mostró, sin embargo, una leve repunte de la popularidad del Ejecutivo, al pasar del 30 % al 33 % en relación al grupo de brasileños que lo consideran «bueno u óptimo».

Otro 24 % tildó al Gobierno de Lula de «regular», frente al 29 % de diciembre, mientras que un 3 % no supo o no quiso responder.

Por otro lado, un 56 % de los encuestados dijo no confiar en el actual jefe de Estado, mientras que un 40 % opinó lo contrario.

En ambos casos es el mismo porcentaje registrado en diciembre.

El sondeo, que tiene un margen de error de dos puntos, es el resultado de entrevistas a 2.000 personas de más de 16 años de edad, realizadas entre el 5 y el 9 de marzo en 131 ciudades de Brasil.

Faltan apenas siete meses para las elecciones presidenciales, regionales y legislativas de octubre, que se atisban, como ya ocurrió en el proceso de 2022, como un duelo entre el progresismo de Lula y el bolsonarismo.

Lula, de 80 años, buscará su cuarto mandato no consecutivo y todo apunta a que su principal adversario será el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, inhabilitado, condenado y encarcelado por tramar un golpe de Estado, tras perder los comicios de 2022.

El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) se posiciona como el favorito de cara a las elecciones, aunque algunos de los últimos sondeos ya han previsto un empate técnico con Flávio Bolsonaro, designado como candidato por su padre, en una eventual segunda vuelta. EFE

