El reclutamiento de menores por grupos armados en Colombia aumentó un 300 % en cinco años

3 minutos

Bogotá, 20 nov (EFE).- Más de 1.200 menores fueron reclutados por grupos armados en Colombia entre 2019 y 2024, lo que representa un aumento del 300 % en cinco años, informó este jueves la representante de Unicef Tanya Chapuisat en un evento celebrado en Bogotá para conmemorar el Día Mundial de la Infancia.

«Cada año estamos verificando los casos de niños reclutados y vemos que los números van aumentando. En los últimos cinco años hemos tenido un aumento del 300 % y el año pasado hemos verificado casos de 453 niños reclutados», aseguró a EFE Chapuisat.

Según precisó Unicef, los menores más afectados por el reclutamiento ilegal se encuentran en la costa pacífica, en los departamentos del Cauca (suroeste), Antioquia (noroeste), Nariño (suroeste) y el Chocó (oeste), así como en la frontera con Venezuela, en departamentos como Arauca (este) y Norte de Santander (noreste).

«Necesitamos que todos se involucren en este tema. Todos pueden apoyar de una manera u otra. Una empresa dando una oportunidad a un joven le salva la vida. No se puede normalizar este hecho y tenemos que buscar ideas para cambiar la realidad de estos niños que están bajo ataque», añadió la representante de Unicef en un evento en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de Bogotá.

Sólo en 2024, la ONG registró 453 casos de reclutamiento de menores, lo que significa que cada 20 horas, en promedio, un niño, niña o adolescente fue reclutado o utilizado por grupos armados ilegales.

«Esto es una cifra impactante porque representa solo los casos que hemos podido monitorear y verificar, no representa la magnitud total del fenómeno», indicó a EFE el especialista de protección de Unicef, Julien Hayois.

Hayois aseguró que «es importante que la sociedad colombiana desarme su indiferencia frente a este fenómeno», ya que los menores «son sacados de sus colegios y comunidades, y llevados a la guerra; y una vez en los rangos de los grupos armados sufren grandes violaciones (..) basadas en género o malos tratos y pierden su libertad».

Desde octubre, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha ordenado varios bombardeos contra el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, en los que murieron al menos 12 menores que estaban en las filas de ese grupo armado, lo que avivó un debate en el país sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH), la responsabilidad estatal y el papel de los grupos armados en el reclutamiento de niños.

Petro asumió la responsabilidad política de los ataques y pidió perdón a las familias de las víctimas, pero afirmó que el ataque cumplió con el derecho internacional porque, según él, el Ejército «no sabía de la presencia de menores».

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Infancia, que conmemora la adopción de la Convención de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, Naciones Unidas y la Embajada de Canadá lanzaron la campaña ‘Desarma tu indiferencia’, para «movilizar soluciones que contribuyan a poner fin al reclutamiento en el país», informaron los organismos en un comunicado. EFE

cme/pc/cpy