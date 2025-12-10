El reclutamiento de niños soldado crece en Colombia en medio de polémica por bombardeos

Bogotá, 10 dic (EFE).- En Colombia, en promedio, cada 20 horas un menor de edad es reclutado o usado para la guerra. Entre 2019 y 2024, ese flagelo se disparó un 300 %, según Unicef, al tiempo que las redes sociales se convirtieron en la nueva forma de alistamiento.

Aunque es difícil rastrear los casos de reclutamiento forzado de menores, las estimaciones coinciden en que más de la mitad ocurren en el Cauca (suroeste), uno de los departamentos más golpeados por el conflicto. Allí, los recientes bombardeos con menores muertos en el Guaviare encendieron las alarmas.

Hace un mes, un bombardeo en la selva colombiana del Guaviare mató a 19 guerrilleros, entre ellos siete menores reclutados. Fue el ataque más letal desde que Petro llegó al poder en 2022 y desató la peor tormenta de derechos humanos de su gobierno, que había prometido una ‘paz total’ anclada en el diálogo.

La operación del 10 de noviembre contra disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, no fue un hecho aislado. En el último año y medio, la administración de Petro ha lanzado al menos otros 12 bombardeos contra grupos armados y, en cuatro de ellos, desde agosto, murieron al menos 15 menores, incluidos los siete del Guaviare.

El presidente pidió perdón a las familias de los menores, pero también repitió que sus operaciones respetan el Derecho Internacional Humanitario, «incluso ante el tratamiento al menor combatiente», y rechazó los llamados de la Defensoría del Pueblo a suspender bombardeos donde puedan estar menores.

«Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas», afirmó el presidente colombiano en X, en medio de un repunte del reclutamiento forzado, que alcanza uno de sus picos desde el acuerdo de paz con las FARC de 2016.

Las madres del Cauca

Las mujeres del Cauca están articuladas bajo la llamada Guardia Intercultural Humanitaria para buscar a sus niños desaparecidos o reclutados. En poco más de un año desde su creación, ese grupo ha logrado recuperar cinco menores.

«Es una labor que debería estar haciendo el Estado, pero no la hace», comenta a EFE Emilse Jiménez, fundadora y coordinadora de la Guardia.

Jiménez perdió a su sobrino en 2021, cuando la guerrilla lo reclutó a los 15 años. Luego le dijeron que lo habían fusilado por intentar escapar, pero no sabe si es verdad. Nunca encontraron su cuerpo.

Desde la escuela donde trabaja, en el municipio caucano de Buenos Aires, Jiménez asegura haber visto cómo, en el último año, el reclutamiento «se agudizó».

A través de la Guardia, las mujeres recorren escuelas y espacios públicos para hacer trabajos de prevención. Cuando una familia reporta un caso, hacen presión en redes, comparten fotografías del menor y, si hay suerte, reciben llamadas o coordenadas para localizarlo.

Ejército de niños

Según datos oficiales recogidos por el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, hay 709 investigaciones activas en fiscalías del Cauca por reclutamiento forzado de menores desde 2022. Más del 70 % son denuncias solo de este año y del pasado.

Pero las cifras reales podrían «ascender perfectamente a los 1.200 o 1.300», estima Sofia López, representante legal del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, alertando sobre «ejércitos de niños» y recordando que «el problema es estructural y no se soluciona con bombardeos».

López denuncia a EFE un «despelote normativo terrible» y recuerda que, en enero, Petro nombró al general retirado Pedro Sánchez Suárez como ministro de Defensa, el primer exmilitar en ese cargo en más de 30 años.

La tutela del Movimiento menciona el incumplimiento y deficiencias estructurales de entidades del Estado responsables de prevenir y judicializar el reclutamiento. También critica la «ausencia de liderazgo» del presidente, primer izquierdista de la historia del país y exguerrillero del M-19, así como el «aval implícito» a operaciones que ponen en riesgo a la niñez.

«Un gobierno que no busca a sus niños» reclutados, dice López, «no está legitimado para bombardearlos». EFE

