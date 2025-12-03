El recorte a la ayuda humanitaria puede llegar al 34 % en 2025, según un informe global

Madrid, 3 dic (EFE).- El sistema humanitario sufrirá en 2025 «la mayor caída financiera de su historia», con un recorte que puede llegar a ser del 34 % respecto al 2024, según reveló este miércoles el informe anual del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras (MSF).

Ya en 2024 el sistema humanitario global enfrentó «la mayor caída de financiación registrada» hasta entonces: casi 5.000 millones de dólares menos que los 45.700 millones recaudados en 2023, lo que equivale a una bajada del 10 %.

«Las cifras indican que la tendencia continuará en 2025, lo que agravará aún más la brecha entre necesidades crecientes y recursos disponibles, especialmente en contextos de crisis prolongadas. El recorte en 2025 podría llegar al 34 % con respecto a 2024 y al 45 % con respecto a 2023», se lee en el informe presentado este miércoles en Madrid. EFE

