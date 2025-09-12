El regreso a Seúl de los detenidos en redada cuestiona las inversiones en EE.UU.

Seúl, 12 sep (EFE).- El avión con los 316 trabajadores surcoreanos que fueron detenidos la semana pasada en una redada migratoria en una planta de Hyundai en Georgia (EE.UU.) aterrizó este viernes en Corea del Sur, tras un episodio que ha generado malestar público y dudas en las futuras inversiones del país asiático en EE.UU.

El vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Incheon, al oeste de Seúl, alrededor de las 15.30 hora local (06.30 GMT), tras partir de Atlanta casi 15 horas antes, según muestra el rastreador de vuelos Flightaware y confirmó la agencia surcoreana Yonhap.

Seúl confirmó previamente que a bordo del vuelo chárter de Korean Air viajaban 330 personas, incluidos 14 extranjeros (10 de China, 3 de Japón y 1 de Indonesia). Todos los surcoreanos detenidos, salvo uno que se quedó en EE. UU., decidieron regresar bajo la figura de «salida voluntaria».

Entre los 317 surcoreanos detenidos había 307 hombres y 10 mujeres. Uno de ellos decidió quedarse en EE. UU.

Las detenciones, efectuadas el 4 de septiembre por las autoridades migratorias estadounidenses, afectaron a unos 475 trabajadores. Según Washington, ingresaron en el país con visados que no permitían desempeñar labores en obras, permanecieron más tiempo del autorizado o lo hicieron de forma irregular.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, advirtió el jueves que el operativo minó la confianza de las empresas surcoreanas en invertir en EE.UU., pese a los compromisos asumidos en el marco del reciente pacto comercial con la Administración Trump. EFE

